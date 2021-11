ദോഹ: ഖത്തര്‍ ലോക കപ്പിനുള്ള യോഗ്യതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യൂറോപ്യന്‍ പ്ലേഓഫ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത നേടിയ 12 ടീമുകളില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ടീമുകളാണ് പ്ലേഓഫില്‍ നിന്ന് ഖത്തര്‍ ലോക കപ്പിലേക്ക് പറക്കുക. 12 ടീമുകളെ മൂന്ന് ഫുളുകളാക്കി തിരിച്ചു. ഇതില്‍ ഇറ്റലിയും പോര്‍ച്ചുഗലും ഒരേ ഫൂളിലാണ്. അതിനാല്‍ ഇതിലൊരു ടീമിനെ ഖത്തറിലേക്ക് പറക്കാനാകൂ.

ഇതനുസരിച്ച് പാത്ത് സിയില്‍ പ്ലേഓഫ് സെമി ഫൈനലില്‍ നോര്‍ത്ത് മാസിഡോണിയയെയാണ് ഇറ്റലി ആദ്യം നേരിടുക. ഈ കളിയില്‍ വിജയിക്കുന്ന ടീമിനെ, പോര്‍ച്ചുഗല്‍-തുര്‍ക്കി മത്സരത്തിലെ വിജയി നേരിടും. സെമി ജയിച്ച് പോര്‍ച്ചുഗലും ഇറ്റലിയും എത്തിയാല്‍ ഫൈനലില്‍ ഇരുവരും കൊമ്പുകോര്‍ക്കണം. ഫൈനലില്‍ ജയിക്കുന്ന ടീമാണ് ഖത്തറിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് നേടുക.

പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ

സെമി-ഫൈനല്‍ 1: സ്‌കോട്‌ലാന്‍ഡ് vs ഉക്രൈന്‍

സെമി-ഫൈനല്‍ 2: വെയില്‍സ് vs ഓസ്ട്രിയ

വിന്നർ 1 vs വിന്നർ 2

സെമി-ഫൈനല്‍ 3: റഷ്യ vs പോളണ്ട്

സെമി-ഫൈനല്‍ 4: സ്വീഡന്‍ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്

വിന്നർ 3 vs വിന്നർ 4

സെമി-ഫൈനല്‍ 5: ഇറ്റലി vs നോര്‍ത്ത് മാസിഡോണിയ

സെമി-ഫൈനല്‍ 6: പോര്‍ച്ചുഗല്‍ vs തുര്‍ക്കി

വിന്നർ 5 vs വിന്നർ 6

