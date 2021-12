ചണ്ഡീഗഡ്: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിംഗിനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് ‘പിച്ചർ ലോഡഡ് വിത്ത് പോസ്സിബിലിറ്റീസ്’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ അദ്ദേഹം പങ്കു വെച്ചത്.

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 15, 2021