കീവ്: റഷ്യ കീവിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ ആക്രമണത്തിന്റെ പല വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്. റഷ്യൻ ടാങ്ക് എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പൗരന്റെ കാറിന് മുകളിലൂടെ കയറ്റുകയും, തകർന്ന കാറിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ഉക്രേനിയൻ പൗരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതും ആണ് വീഡിയോ ഫൂട്ടേജിൽ കാണുന്നത്.

Amazingly the driver of the car, that a Russian armoured vehicle ran over, survived. pic.twitter.com/KwzbTHEMdj

— Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) February 25, 2022