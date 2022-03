ഗ്രീന്‍ ബേ: സെക്‌സിനിടെ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, മൃതദേഹം പല കഷണങ്ങളായി വെട്ടിമുറിച്ച് ലിംഗവും തലയും ബക്കറ്റിലും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ വീപ്പയിലും സൂക്ഷിച്ച യുവതി പിടിയില്‍. മയക്കു മരുന്നിന്റെ ഉന്‍മാദത്തില്‍ കൊല നടത്തിയശേഷം യുവാവിന്റെ മൃതദേഹത്തില്‍ ശവരതി നടത്തിയതായും നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം രസകരമായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പൊലീസിനു നല്‍കിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയിലെ ഗ്രീന്‍ ബേയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ, 24വയസുകാരനായ യുവാവാണ് യുവതിയുടെ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തില്‍ വിസ്‌കോണ്‍സ് സ്വദേശിയായ ടൈലർ സ്‌കാബിസിനസ്(23) എന്ന യുവതിയാണ് പിടിയിലായത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടെ യുവാവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്ന ശേഷം കത്തി കൊണ്ട് മൃതദേഹം പല കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റി എന്നാണ് കേസ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 23ന് പുലർച്ചെ പൊലീസിന് ലഭിച്ച ഒരു ഫോണ്‍ കാളിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. യുവാവിന്റെ അമ്മയാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ബേസ്മെന്റില്‍ കണ്ട ഒരു ബക്കറ്റിലെ തൂവാലയ്ക്കടിയില്‍ യുവാവിന്റെ തലയും ലിംഗവും മുറിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൂടുതല്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വീപ്പക്കുള്ളില്‍ ശരീരത്തിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവതി പിടിയിലായത്.

യുവതിക്കൊപ്പമാണ് ഇയാളെ അവസാനം കണ്ടതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, വസ്ത്രങ്ങളില്‍ രക്തം കട്ട പിടിച്ച നിലയിൽ സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ യുവതിയെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. യുവതിയുടെ വാനില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയ പോലീസ് യുവാവിന്റെ കാലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പെട്ടിയും കണ്ടെത്തി. യുവതിക്കെതിരെ മനഃപൂര്‍വമായ നരഹത്യ, മൃതദേഹം വികൃതമാക്കല്‍, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കൊല നടന്ന ദിവസം ആദ്യം യുവാവിനൊപ്പം വീര്യം കൂടിയ മയക്കുമരുന്നായ മെത് ഉപയോഗിച്ചതായും യുവാവുമായുള്ള സെക്‌സിനിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് സ്ഥലകാലബോധം ഇല്ലാതായതായും യുവതി പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരി കാരണം യുവതി പിന്നീട് യുവാവിനെ ചങ്ങലകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് കഴുത്തു ഞെരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ രേഖകളില്‍ പറയുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോള്‍ യുവാവിന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് തനിക്ക് കേള്‍ക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അത് തനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ലഹരി നല്‍കിയതോടെ കൂടുതല്‍ ശക്തിയായി കഴുത്ത് ഞെരിച്ചതായും യുവതി മൊഴി നല്‍കി. യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

Wisconsin Woman Put Dismembered Victim’s Head in Bucket After Meth-Fueled Sex: Taylor Schabusiness 24-year-old has been charged with the murder of a man whose body parts were found strewn about a Green Bay property and vehicle last week. 😬”Why cut up?!” pic.twitter.com/2xEXrPtujc

— Sumner (@diamondlass99) March 2, 2022