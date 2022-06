ബംഗളൂരു: ബോളിവുഡ് നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാന്ത് കപൂർ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നഗരത്തിൽ നടന്ന പാർട്ടിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് സിദ്ധാന്ത് കപൂറിനെ ബെംഗളൂരു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് എം.ജി റോഡിലെ പ്രസ്തുത ഹോട്ടലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബോളിവുഡ് നടൻ ശക്തി കപൂറിന്റെ മകനും നടി ശ്രദ്ധ കപൂറിന്റെ സഹോദരനുമാണ് സിദ്ധാന്ത്.

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന 35 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. പോസിറ്റീവായ ആറിൽ സിദ്ധാന്ത് കപൂറിന്റെ സാമ്പിളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പാർട്ടിക്ക് വന്നതാണോ അതോ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണോ കഴിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

2020-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബൗകാൽ’ എന്ന വെബ് സീരീസിൽ ചിന്തു ദേധ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു സിദ്ധാന്ത് കപൂറിന്റെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം. ‘ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് വഡാല’, ‘അഗ്ലി’, ‘ഹസീന പാർക്കർ’, ‘ചെഹ്രെ’ തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ‘ഭാഗം ഭാഗ്’, ‘ചപ് ചുപ് കേ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹസംവിധായകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Karnataka | Actor Shraddha Kapoor’s brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs: Bengaluru Police pic.twitter.com/UuHZKMzUH0

