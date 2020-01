ഒരുമണിക്ക് ചായകുടിക്കാൻ പോയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ പാകിസ്താനികളെന്നു ധരിച്ചു ബെംഗളൂരു പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായി ആരോപണം

ബം​ഗ​ളു​രു: മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ ബം​ഗ​ളു​രു പോ​ലീ​സ് പാ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ക​ളാ​ക്കിയതായി ആരോപണം . ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ സോ​ഫ്റ്റ്വെ​യ​ര്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നും മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​നു​മാ​ണു ദു​ര​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ബം​ഗ​ളു​രു എ​സ്ജി പാ​ള​യ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണു സം​ഭ​വം.താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​പ്പാ​ര്‍​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ല്‍​നി​ന്നു രാ​ത്രി ഒ​രു​മ​ണി​ക്കു ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​നാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണു പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം വി​ഡി​യോ സ​ഹി​തം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. മു​സ്ലിം വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളോ​ടു ​നി​ങ്ങ​ള്‍ പാ​കി​സ്ഥാ​നി​യാ​ണോ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ട്രോ​ളിം​ഗ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​മെ​ന്നും ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ത​ങ്ങ​ളെ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ വ​ച്ച്‌ ലാ​ത്തി​കൊ​ണ്ടു മ​ര്‍​ദി​ച്ചെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ള്‍ ഈ​യി​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ​ന്നു സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

CAA /NRC protest info എന്ന ട്വിറ്റെർ ഐഡിയിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ഫോ​ണ്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പോ​ലീ​സ് ഒ​രാ​ളു​ടെ കൈ​യി​ല്‍​നി​ന്ന് ഫോ​ണ്‍ പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​റ​ന്‍റ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ളൂ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ വാ​റ​ണ്ട് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പോ​ലീ​സി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

1984 ലെ സിഖ്‌ വിരുദ്ധ കലാപം: എസ്‌.ഐ.ടി. അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിച്ചു

രാ​ത്രി ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ എ​സ്ജി പാ​ള​യ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ലോ​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍​ഡി​യ​ന്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ച​ത് എന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.സൗ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള വൈ​റ്റ്ഫീ​ല്‍​ഡ് ഡി​സി​പി എം ​എ​ന്‍ അ​നു​ചേ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടതായും ഇവർ പറയുന്നു.

Welcome to NEW INDIA

Yet another case of police brutality took place against students in Bengaluru on 14th January 2020.

Police from SG Palya area physically and verbally abused three students. The students were called Pakistanis on account that they were Muslim. (1/2) pic.twitter.com/I2Vh80tS1V

— CAA / NRC Protest Info. (@NrcProtest) January 14, 2020