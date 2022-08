ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ഏക അഫ്ഗാൻ സ്‌കൂളായ സയ്യിദ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാൻ ഹൈസ്‌കൂൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സർക്കാർ തകർന്നതോടെ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്‌കൂളിന് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ രണ്ടാം ജന്മം നൽകുകയാണ്. ഡൽഹിയിലെ ജംഗ്പുരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കൂളിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സയ്യിദ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാൻ സ്കൂൾ 1994-ൽ ലാജ്പത് നഗറിൽ സ്ഥാപിതമായി. 32 അഫ്ഗാൻ അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ എംബസി വഴിയാണ് സ്കൂളിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ, കോവിഡ് പാൻഡെമിക്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാറിന്റെ തകർച്ച എന്നിവ കാരണം ഫണ്ടിന്റെ രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം നേരിട്ടു. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം സ്‌കൂൾ ഫണ്ടിനായി പാടുപെടുകയായിരുന്നു.

I thank @MEAIndia for providing the much-needed assistance to the only Afghan school in India. The Syed Jamaluddin Afghan School in Delhi’s Bhogal, is the only educational resource for Afghan refugees and will now continue to operate as usual. The 400 students received a..1/2 pic.twitter.com/a81VAUmAEG

