ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയും ചൈനീസ് പിഎൽഎ സൈനികരും തമ്മിലുള്ള രക്തരൂക്ഷിതമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആക്രമണത്തിന്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നു. ദുരന്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ പുസ്തകം ആഗസ്ത് 15 ന് പുറത്തിറങ്ങും. ‘ഇന്ത്യയുടെ ഭയമില്ലാത്ത 3: പുതിയ സൈനിക കഥകൾ, അൺമജിനബിൾ കറേജ് ആൻഡ് ത്യാഗം’ എന്ന പേരിൽ എച്ച്ടിയുടെ രാഹുൽ സിംഗും ഇന്ത്യാ ടുഡേ ജേണലിസ്റ്റ് ശിവ് അരൂരും ചേർന്നൊരുക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ, ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിലെ രഹസ്യങ്ങളുടെ അറ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ച സൈനികർ പ്രദർശിപ്പിച്ച വീര്യവും, ചൈനീസ് സേനയുടെ കടുത്ത വഞ്ചനയുടെ കഥയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം ആഗസ്ത് 15 ന് പുറത്തുവിടും. ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടറെ ചൈനീസ് സൈനികർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും, ഒടുവിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

2020 ജൂൺ 20-ലെ നിർഭാഗ്യകരമായ രാത്രിയിൽ ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ പുസ്തകമായിരിക്കും ഇത്. ഇന്ത്യൻ സേനയും PLA സൈനികരും തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വിവരണവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉണ്ട്.

2020 ജൂൺ 15 ന് ലഡാക്ക് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള എൽഎസിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആക്രമിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇന്ത്യക്ക് 20 സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ 40 ലധികം സൈനികരെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മാസങ്ങൾ ശേഷം തങ്ങൾക്ക് 5 സൈനികരുടെ ജീവൻ മാത്രമേ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചൈന ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു ഇത്. 1967-ൽ ഏകദേശം 80 ഇന്ത്യൻ സൈനികരും കുറഞ്ഞത് 300 ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റവും തീവ്രമായ സൈനിക പോരാട്ടവുമായിരുന്നു ഇത്. നാഥു ലാ, ചോ ലോ ചുരങ്ങൾക്ക് സമീപം നടന്ന ക്രൂരമായ ഏറ്റുമുട്ടലൈൻ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ പുറംലോകം അറിയാതെ പോയ ചില സംഭവങ്ങളാണ്.

In Galwan, Army medic Naik Deepak Singh, 30, who treated & saved the lives of wounded Chinese soldiers, was abducted by the PLA to treat more of them & then killed: new first-hand details of the 2020 clash in Ladakh.

