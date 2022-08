ന്യൂഡൽഹി: മുസ്ലീം യുവാക്കൾ ഹിന്ദു യുവാക്കളെ അശ്ലീലവും അഡൽറ്റ് സിനിമകളും കാണിക്കുകയും സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി മത്സര പരിശീലകൻ ലളിത് സർദാന. ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ്, മറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്ന പരിശീലകനാണ് ലളിത്. തന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലാണ് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പുതിയ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

‘ഹിന്ദു യുവാക്കളുടെ ലൈംഗികശേഷി കുറയ്ക്കുക’ എന്നതാണ് മുസ്ലീം യുവാക്കൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ വീഡിയോക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നും, ഇത് മുസ്ലീങ്ങളുടെ പുതിയ ജിഹാദ് ആണെന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

Also Read:സിംബാബ്‍വെക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും

‘എന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുവെയ്ക്കുക. ഇതൊരു പുതിയ ജിഹാദാണെന്ന് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ തെളിയിക്കും. അഡൾട്ട് സിനിമകളിലെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും അഭിനേതാക്കളും ഇപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ്. അവരെല്ലാം മുസ്ലീങ്ങളാണ്. ഈ സിനിമകൾ കാണിക്കുന്നത് ഹിന്ദു യുവാക്കളെ ആണ്. ഈ സിനിമകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാകുകയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പങ്കാളികളെ തിരയുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യും. ഹിന്ദു യുവാക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ശക്തിയും പ്രത്യുൽപാദന ശക്തിയും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഗെയിം പ്ലാൻ ആണിത്. പുതിയ ജിഹാദ്. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളും ഈ വെബ് സീരീസ് കാണുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടികൾ പിന്നീട് ‘അവിഹിത’ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ വീഡിയോയോകൾ കണ്ട് ആവേശഭരിതരാകുന്ന ഹിന്ദു യുവാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അവർ കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നു’, ലളിത് ആരോപിച്ചു.

Meet Mr. Lalit Sardana. He has a YouTube channel ‘Sardana Tutorials’ @studyadda, Teaches IIT-JEE advance to students online. Here he explains how ‘Muslim youth’ teach ‘Hindu youth’ to masturbate by showing Adult/Porn movies to reduce their sexual powers. He says, its new #Jihad pic.twitter.com/wylsQ8PqS6

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 21, 2022