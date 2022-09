മിസിസിപ്പി: സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കുമെന്ന് പൈലറ്റിന്റെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് യു.എസിലെ മിസിസിപ്പി സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു വാൾമാർട്ട് സ്റ്റോറിൽ വിമാനം ഇടിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ ടുപെലോ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 9 സീറ്റുകളുള്ള വിമാനം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായും പൈലറ്റ് വിമാനവുമായി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം പട്ടണത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP

— City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022