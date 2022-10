വാറങ്കൽ: ദേശീയ പാർട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നാട്ടുകാർക്ക് മദ്യവും കോഴിയും വിതരണം ചെയ്ത് ടിആർഎസ് നേതാവ്. ദസറയോട് അനുബന്ധിച്ച് തെലങ്കാനയിലെ ഈസ്റ്റ് വാറങ്കൽ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ടിആർഎസ് നേതാവായ രജനല ശ്രീഹരി ഒരു കുപ്പി മദ്യവും ഓരോ കോഴികളും വിതരണം ചെയ്തത്.

തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖറ റാവു, വ്യവസായ മന്ത്രി കെ.ടി രാമറാവും എന്നിവരുടെ ഫ്‌ളക്‌സുകൾ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു വിതരണം. 200 കുപ്പി മദ്യവും 200 കോഴികളേയുമാണ് വിതരണത്തിനായി രജനല ശ്രീഹരി എത്തിച്ചത്.

ദസറ പ്രമാണിച്ച് ബുധനാഴ്ച കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്റെ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. തെലങ്കാന ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ടിആർഎസ് നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ദേശീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കെസിആർ ആലോചിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | TRS leader Rajanala Srihari distributes liquor bottles and chicken to locals ahead of Telangana CM KC Rao launching a national party tomorrow, in Warangal pic.twitter.com/4tfUsPgfNU

— ANI (@ANI) October 4, 2022