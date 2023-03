കാട്ടിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന ‘ആന കുടുംബം’: വൈറലായി വീഡിയോ

ഡൽഹി: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, ഉറങ്ങുന്ന ആന കുടുംബത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഗബ്രിയേൽ കോർണോ തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ശ്രദ്ധനേടിയത്. ചെറുതും എന്നാൽ കൗതുകകരവുമായ വിഡിയോയിൽ കാട്ടിൽ ആനകൾ ഗാഢനിദ്രയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം.

Wild elephant herd migrating in China all sleep together

Via The Sun pic.twitter.com/qoyBCilOqE

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) March 19, 2023