അഹമ്മദാബാദിലെ കാണികൾ ‘മ്ലേച്ഛർ, സ്പിരിറ്റില്ലാത്തവർ’: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം വൻ വിമർശനം

ഓസ്ട്രേലിയ – ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ. അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫൈനൽ കാണാനെത്തിയ കാണികളെ ഈഡൻ ഗാർഡൻ, വാങ്കഡെ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ കാണികളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റില്ലാത്ത കാണികൾ എന്നാണ് ഇവരെ എക്‌സിലെ ഉപയോക്താക്കൾ വിളിക്കുന്നത്.

കളി അവസാനിച്ചയുടൻ ആളുകൾ പോയിത്തുടങ്ങി. മത്സര ശേഷമുള്ള അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിനായി ആരും കാത്തുനിൽക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് എക്‌സിൽ ഉപയോക്താവ് ചോദിച്ചു. അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിന് മുമ്പ് ആളുകൾ പോയി. വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വേദിയിൽ തനിച്ചായി. ഒരു ആതിഥേയ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഏതെല്ലാമെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മത്സരത്തിനിടെ, പലരും ഫോണിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കളിക്കുന്നവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കളി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികളുടെ പൊതു നിശബ്ദതയും ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാങ്കഡെയിലെ അത്ഭുതകരമായ ആളുകളെപ്പോലെ, ശരിയായ ആരാധകരെയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ടീമിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവരാണ് വാങ്കഡെയിലെ കാണികൾ. മത്സരം നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നൊരു ഉപദേശം കൂടി ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ പൊരുതിയത്. നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മികച്ച ബൗളിംഗും മൂർച്ചയുള്ള ഫീൽഡിംഗും കാരണം അവർ 240 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ച് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു, അത് തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് ആറ് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നഷ്ടമായി.

