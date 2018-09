വാഷിങ്ടണ്‍: തറയില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തരത്തില്‍ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടറിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന്‍ കൂടിയായ മൈക്ക് സിഡലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍. അദ്ദേഹം കാറ്റില്‍ ആടിയുലയുമ്പോള്‍ പിന്നിലൂടെ രണ്ടുപേര്‍ സുഖമായി നടന്നുപോകുന്നത് കാണാം. ഇതോടെ നിരവധി പേരാണ് മൈക്ക് സിഡലിനെതിരെ ട്രോളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സിഡലിനെ ട്രോളാന്‍ ജിഫ് ഫയലുകളും ട്വിറ്ററില്‍ ട്രോളായി വന്നിട്ടുണ്ട്.

വീഡിയോ കാണാം;

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018