ധോണിയുടെ പുറത്താകൽ വിശ്വസിക്കാനാകാതെ കുഞ്ഞാരാധകന്‍; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

ദുബായ്: ദുര്‍ബ്ബലരായ ഹോങ് കോങ്ങിനെതിരേ അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങിയ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ പുറത്താകൽ വിശ്വസിക്കാനാകാതെ ഒരു കുഞ്ഞു ആരാധകൻ. ഏകദിനത്തില്‍ ഒമ്പതാം തവണയാണ് ധോണി പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്നത്ധോണിയുടെ പുറത്താകൽ വിശ്വസിക്കാനാകാതെ കുഞ്ഞാരാധകന്‍; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പലര്‍ക്കും ധോണിയുടെ പുറത്താകല്‍ വിശ്വസിക്കാനായില്ലെങ്കിലും തന്റെ നിരാശയും ദേഷ്യവുമെല്ലാം കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആരാധകന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.

This kid was on 🔥🔥🔥after Dhoni got out for a duck!#AsiaCup2018 #INDvHK pic.twitter.com/fJPyFWqrae

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) September 18, 2018