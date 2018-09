ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ ട്രോളാന്‍ നോക്കി തിരിച്ച് പണിമേടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

ഇസ്ലാമബാദ്: പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പരോക്ഷമായി ട്രോളിക്കൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അവര്‍ക്ക് തന്നെ മറുപണിയായി തീര്‍ന്നുവെന്ന് പറയാം.പി.സി.ബി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

2017 ല്‍ ലണ്ടനിലെ ഒാവനില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചപോലെ ഇത്തവണയും പച്ച കുപ്പായമിട്ടവര്‍ ട്രോഫിയില്‍ മുത്തമിടും എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. പക്ഷേ അതില്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് പി.സി.ബിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന തെറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നെ ട്വിറ്ററില്‍ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രോളുകയുമായിരുന്നു. സംഭവിച്ചു എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ഹാപ്പന്‍ എന്ന വാക്കില്‍ തെറ്റ് വരുത്തിയതാണ് പി.സി.ബിക്ക് പണിയായത്.

Here are the highlights of what hepoened when last time #INDvPAK ODI was played. Can Green Shirts redo today what they did at the Oval last year?#HarSaansMeinBolo 🇵🇰 https://t.co/VINLNzwIqK

— PCB Official (@TheRealPCB) September 19, 2018