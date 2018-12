മുംബൈ : ദയനീയ പരാജയവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. ഒന്നിനെതിരെ ആറുഗോളുകൾക്കാണ് മും​ബൈ സി​റ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. സെ​ന​ഗ​ല്‍ താ​രം മൊ​ഡു സൗ​ഗുവാണ് മുംബൈയുടെ വിജയശിൽപ്പി. 12, 15, 30, 90+4 മി​നി​റ്റു​ക​ളിൽ നാല് ഗോലുകളാണ് മൊ​ഡുവിന്റെ കാലിൽ നിന്നും പിറന്നത്. റാ​ഫേ​ല്‍ ബാ​സ്റ്റോ​സ് (70), മ​ത്യാ​സ് മി​രാ​ബാ​ജെ (89) എ​ന്നി​വ​ർ കൂടി ഗോൾ നേടിയതോടെ മുംബൈ ജയം ഉറപ്പിച്ചു.

What a statement from @MumbaiCityFC as they completely dominated @KeralaBlasters and scored three goals in each half to ensure the final match of 2018 ended with a bang 💥!#HeroISL #LetsFootball #MUMKER #FanBannaPadega pic.twitter.com/YWSRbeYKpT

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 16, 2018