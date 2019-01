വീഡിയോ-തോക്ക് പൊട്ടിയില്ല; ഠോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അക്രമികളെ വിരട്ടിയ  എസ് ഐക്ക്  വെടിയേറ്റു

ലക്നൗ: തോക്ക് പൊട്ടാത്തതിനാല്‍ അക്രമികളെ ‘ ഠോ ഠോ ‘ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വിരട്ടിയോടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച എസ് ഐക്ക് വെടിയേറ്റു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംഭാലിലെ എസ് ഐ മനോജ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ‌ത്. മനോജിന്റെ കൈക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. മനോജ് ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

വധശ്രമം, മോഷണം തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ സദ്ദാമെന്ന കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് മനോജിന് വെടിയേറ്റതെന്ന് എസ് പി യമുന പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കരിമ്ബിന്‍തോട്ടത്തില്‍ ഒളിച്ച കുറ്റവാളികളെ പേടിപ്പിക്കാനായാണ് പൊലീസുകാരന്‍ ഠോ..ഠോ.. എന്ന് ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശിക ലേഖകന്‍ എസ് ഐ വെടിയൊച്ച അനുകരിച്ച് അക്രമികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്ക് വെച്ചിരുന്നു.

UP: Cop shouts 'thain thain' to scare criminals during an encounter in Sambhal after his revolver got jammed. A criminal carrying a bounty of Rs 25,000 was held after the encounter. pic.twitter.com/w46pfs1m49

— TOI Cities (@TOICitiesNews) October 14, 2018