മെ​ല്‍​ബ​ണ്‍: ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ ഓപ്പണിൽ മു​ന്‍ ലോ​ക ഒ​ന്നാം നമ്പർ താരം ആ​ന്‍​ഡി മു​റെ​യ്ക്ക് തോ​ല്‍​വിയോടെ മടക്കം.ക​രി​യ​റി​ലെ അ​വ​സാ​ന ടൂ​ര്‍​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് താരത്തിന് ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ തന്നെ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അ​ഞ്ചു സെ​റ്റു നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വില്‍ സ്‌​പെ​യി​നി​ന്‍റെ റോ​ബ​ര്‍​ട്ടോ ബൗ​റ്റി​സ്റ്റ അ​ഗ​ട്ടാ​ണാ​ണ് മു​റെ​യെ തോൽപ്പിച്ചത്. സ്കോ​ര്‍: 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 2-6.

"If this was my last match, it was an amazing way to end."

– Andy Murray 🙏#AusOpen pic.twitter.com/84qZiqau1C

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019