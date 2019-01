ബെംഗുളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുന്നില്ല. എം എല്‍ എമാര്‍ അതിരുകടക്കുന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്നും കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. അതേസമയം നേതാക്കള്‍ക്ക് താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ താന്‍ തയ്യാറെന്നും കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചു.

#WATCH : Karnataka CM HD Kumaraswamy says "…If they want to continue with the same thing, I am ready to step down. They are crossing the line", when asked 'Congress MLAs are saying that Siddaramaiah is their CM'.' pic.twitter.com/qwErh4aEq4

കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എ സോമശേഖര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയാണെന്ന കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര പ്രതികരണം. കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാരുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Karnataka Dy CM on 'Congress MLAs say Siddaramaiah is their leader'': Siddaramaiah has been best CM. He is our CLP leader. For the MLA, he (Siddaramaiah) is the CM. He has expressed his opinion. What is wrong in that? We are all happy with him (Karnataka CM HD Kumaraswamy). pic.twitter.com/bnvAUiM9OA

