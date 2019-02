കുംഭകോണം: ദളിത് ഗ്രാമത്തിൽ ഇസ്‌ലാം മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വന്ന ആളുകളെ എതിർത്ത പി എം കെ നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കുംഭകോണത്തു സംഘർഷം പുകയുന്നു. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ഒരുകൂട്ടം ആളുകളാണ് 42 കാരനായ രാമലിംഗത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രാമലിംഗത്തിന്റെ രണ്ടു കൈകളും വെട്ടിയെടുത്ത സംഘം ക്രൂരമായി കൊടുവാൾ കൊണ്ട് നിരവധി തവണ വെട്ടി.

അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കുംഭകോണത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം ചിലർ കോളനിയിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ എത്തിയവരുടെ നടന്ന വാക്കു തർക്കം ആണെന്നാണ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Ramalingam tried to stop Muslim people who are involved in religious conversion.

#justiceforramalingam#SecondPart of the video.

He made fun of them by applying vibhuthi in forehead & fighted till last to stop them.

Finally he called them all as Terrorist group, i think that made them to kill him

Ramalingam – #TrueViratHindu 🙏🙏🙏

🕉️Om Shanthi 🕉️ pic.twitter.com/PTDyw00YjV

