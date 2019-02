ന്യൂഡല്‍ഹി : പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്ന യുദ്ധാഹ്വാനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി റിച്ച ഛദ്ദ. നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ യുദ്ധവും യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നടി തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ കുറിച്ചു. പട്ടാളക്കാരും മനുഷ്യരാണ്, അവര്‍ക്കും കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ആരും യന്ത്ര മനുഷ്യരല്ല, രാജ്യസ്‌നേഹിയാകു, ശരിയായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കു, ജയ്ഹിന്ദ് എന്നായിരുന്നു നടിയുടെ കുറിപ്പ്.

If you TRULY love the army and our men in uniform, you will stop creating war and war-like conditions. Don’t @ me. The army is not a robotic machine. It is made up of human beings with families. Be a patriot. Ask the right questions. Think. 🇮🇳Jai Hind.

