ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി:ഓടുന്ന ട്രെയനിലെ പാന്‍ട്രികാറിനു തീപിടിച്ചു. ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഈ​സ്റ്റ് ഗോ​ധാ​വ​രി ജി​ല്ല​യി​ലാണ് സംഭവം. ബെം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നും ജം​ഷ​ഡ്പു​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന എ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ-​ടാ​റ്റാ​ന​ഗ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അതേസമയംജീ​വ​ന​ക്കാ​രുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടല്‍ മൂലം വന്‍ അപകടം ഒ​ഴി​വായി.

ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തീപിടുത്തമുണ്ടായ ഉടന്‍ തന്നെ ജീവനക്കാര്‍ പാ​ൻ​ട്രി​കാ​ർ ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി. ഇതിനാല്‍ മ​റ്റ് ബോ​ഗി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തീ​പ​ട​രാ​തെ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. . അപകടത്തില്‍ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല.

ജീവനക്കാര്‍ ആദ്യം തീ​ അ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്നും പാ​ൻ​ട്രി​കാ​ർ വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തുടര്‍ന്ന് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. അതേസമയം പാൻട്രികാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആനന്ധ്ര പ്രദേശിലെ നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിയോടി.

