ചെന്‍ ലോങുമായി കടുത്ത പോരാട്ടം; ഇന്ത്യന്‍ താരം സ്വിസ് ഓപണ്‍ ഫൈനലില്‍

ഒളിംപിക് ചാമ്പ്യനും ലോക അഞ്ചാം റാങ്കുമുള്ള ചെന്‍ ലോങിനെ തോല്‍പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സായ് പ്രണീത് സ്വിസ് ഓപണ്‍ ഫൈനലില്‍. ആദ്യ ഗെയിമില്‍ ഇരു താരങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടത്തിയത്.ഒടുവില്‍ 22ആം റാങ്കുകാരനായ സായ് പ്രണീത് 21-18, 21-13 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് റിയോ ഒളിംപിക്സിലെ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവിനെ തറപറ്റിച്ചത്.രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ സായ് പ്രണീതിന്റെ ആധിപത്യം പ്രകടമായിരുന്നു. 46 മിനുറ്റ് നീണ്ട സെമി മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് സായ് പ്രണീതിന്റെ ജയം.

Now this is huge: Sai Praneeth stuns reigning Olympic champion & 2 time World Champion Chen Long 21-18, 21-13 to storm into Final of Swiss Open.

Will take on World No. 2. Shi Yuqi on Sunday.

— India_AllSports (@India_AllSports) March 16, 2019