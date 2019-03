പനാജി : ഗോവയിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിച്ചു. അന്തരിച്ച മനോഹർ പരീക്കറിന് പകരം ബിജെപിയുടെ പ്രമോദ് സാവന്ത് ഗോവയിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ഇന്ന് രാത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്നു സൂചന. അതേസമയം രണ്ടു ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഉപമുഖ്യമന്തി സ്ഥാനം നൽകും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല

BJP President Amit Shah,Union Minister Nitin Gadkari and BJP Goa MLAs including Pramod Sawant arrive at a Hotel in Panaji for a meeting pic.twitter.com/Wu1DSmE2c2

