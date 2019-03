ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ബിജെപിയിലേയ്ക്ക്

ന്യൂഡല്‍ഹി: കളിക്കളത്തില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാന്‍ മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചതോടെ ഗംഭീര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരിുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗംഭീറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രഗപ്രവേശനം വീണ്ടും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് ഗംഭീര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്ന വിവരം പുറത്തു വിട്ടത്. ഗംഭീര്‍ ഇന്നു തന്നെ ബിജെപിയില്‍ ചേരുമെന്നാണ് വിവരം.

Former Cricketer Gautam Gambhir likely to join Bharatiya Janata Party(BJP) today pic.twitter.com/Xse25c6lvl

— ANI (@ANI) March 22, 2019