ന്യൂ ഡൽഹി : 12ആം ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റലിനെ തകർത്ത് രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്. ഡൽഹിക്കെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയമാണ് ചെന്നൈ നേടിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 148 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം രണ്ട് പന്ത് ബാക്കിനില്‍ക്കേ ചെന്നൈ മറികടന്നു.

ധോണിയും(32) ബ്രാവോയും(4) പുറത്താകാതെ നിന്നു. ​റെ​യ്ന 30 ഉം ​കേ​ദാ​ര്‍ ജാ​ദ​വ് 27 റ​ണ്‍​സെ​ടു​ത്തും ബൗളിംഗില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റു നേടിയ ബ്രാവോയുടെ മികച്ച പ്രകടനവും, ചെന്നൈയുടെ ജയം എളുപ്പമാക്കി.

