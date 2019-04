മുംബൈ : ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ. വൈകിട്ട് നാലിന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഏദൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന 29ആം മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഏഴു കളിയിൽ ആറു ജയവും ഒരു തോൽവിയുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്(12 പോയിന്റ്). നാല് ജയവും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (8 പോയിന്റ്)).

It's the second time we play them this #VIVOIPL

But this time, it's at our HOME 🏟️✌#KKRvCSK #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/Z2PK2Vuqfe

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 14, 2019