ടീമിലിടം പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും കോലിപ്പടയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി ഋഷഭ് പന്ത്

ന്യൂഡൽഹി:ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ദിനേശ് കാർത്തിക്ക് ടീമിൽ ഇടം നേടി. ടീമിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോകകപ്പ് നേടാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂറ്റനടിക്കാരൻ.

‘ഇന്ത്യയുടെ നീലക്കുപ്പായം അണിയുന്നതിനേക്കാള്‍ അഭിമാനകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അപരാജിതരായി മുന്നേറാന്‍ കഴിയട്ടെ. കിരീടവുമായി മടങ്ങിവരൂ’ ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത് തന്റെ ട്വിറ്റര് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചത്. നേരത്തെ ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാത്ത മറ്റൊരു താരമായ അമ്പാട്ടി റായിഡു സെലക്ടര്മാരെയും തനിക്ക് പകരം ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിജയ് ശങ്കറെയും പരിഹസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

Donning the blue for the nation is a feeling nothing else can even come close to 🙏🏻 Wishing Team India a killer run to the 🏆 Bring it home boys !! Good luck 💪🏻 🇮🇳 @BCCI #JaiHind pic.twitter.com/oN2gbrn4BP

— Rishabh Pant (@RishabPant777) May 28, 2019