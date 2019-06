മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ തോൽക്കുമ്പോൾ ഫലിക്കുന്നത് ഷൊയൈബ് അക്‌തറിന്‍റെ പ്രവചനം. ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞടുത്ത പാക് നായകന്‍ സര്‍ഫ്രാസ് അഹമ്മദിന്റെ തീരുമാനത്തെയാണ് അക്‌തർ വിമർശിച്ചത്. 2017 ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കോലിയുടെ തെറ്റ് സര്‍ഫ്രാസ് ആവര്‍ത്തിച്ചു എന്നായിരുന്നു അക്തറിന്‍റെ വാക്കുകള്‍. അക്‌തറിന്‍റെ പ്രവചനം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മഴനിയമം പ്രകാരം 89 റണ്‍സിനാണ് പാകിസ്ഥാൻ തോൽവിയേറ്റുവാങ്ങിയത്.

Sarfaraz made the same mistake what kohli made back in CT17. Won toss and bowl first. #PAKvsIND

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 16, 2019