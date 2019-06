മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൂറ്റന്‍ സ്കോറിന് മുന്നില്‍ തകര്‍ന്ന്‍ വീണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍. 150 റണ്‍സിന്‍റെ കൂറ്റന്‍ ജയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 397 എന്ന തകർപ്പൻ റൺസ് മറികടക്കാൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 50 ഓവറില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിന് 247 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചൊള്ളു.

