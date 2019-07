View this post on Instagram

‫في حالة نادرة .. أم في ولاية "أوتار براديش" الهندية، تُنجب طفلة بـِ "3 رؤوس"، مثيرةً صدمة في أوساط عائلتها بمنطقة "إيتاه"، من جهته أكّد الكادر الطبي البدء بإجراء الفحوصات قبل العملية الجراحية لفصل الرؤوس.‬ ‫⁧‫#مصدر_للأخبار‬⁩ ‬