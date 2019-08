ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ പാകിസ്ഥാൻ തിരികെ വിളിക്കുമെന്ന് സൂചന. നിലവില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി പാകിസ്ഥാനില്‍ തന്നെയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 16ന് അദ്ദേഹം തിരികെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തും. പകരം ചുമതലയുള്ള ഹൈക്കമ്മീഷണറെ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

High Commissioner designate of Pakistan to India is already in Pakistan, he is to take charge on 16th August. However, Acting High Commissioner to India can be called back for Consultations: Pakistan media https://t.co/BrbW6M4NWH

