ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ബെംഗളൂരു : നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മതിലിൽ ഇടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ബെംഗളൂരുവിൽ ചന്ദാപൂരിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മതിലിലേക്ക് ബിഎംടിസി(ബെംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട് കോർപറേഷൻ)യുടെ ബസ് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Bengaluru: Seven injured after a BMTC (Bangalore Metropolitan Transport Corporation) bus rammed into the wall of a building in Chandapur. #Karnataka pic.twitter.com/NyrjAvSglh

