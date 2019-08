ശ്രീനഗർ : ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും പാകിസ്താന്റെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനം. രാവിലെ 11 മണിയോടെ കൃഷ്ണ ഘാട്ടി സെക്ടറിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സൈനികന് വീരമൃത്യു. ബീഹാര്‍ സ്വദേശിയായ രവി രഞ്ജന്‍ കുമാര്‍ (36)ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാല് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെടിവെപ്പ് തുടരുകയാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാനു ഇന്ത്യന്‍ സേന കനത്ത തിരിച്ചടി നല്‍കിയതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Jammu and Kashmir: A jawan of the Indian Army lost his life in ceasefire violation by Pakistan Army, in KRISHNA GHATI sector today. pic.twitter.com/2FHelCAiOo

— ANI (@ANI) August 20, 2019