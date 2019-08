മൃഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യരേക്കാള്‍ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ഒരു ഫോട്ടോ

വന്യജീവികളുടെ ജീവിതവ്യവസ്ഥയെ നരകമാക്കുകയാണ് മനുഷ്യര്‍. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ സമുദ്രജീവിതത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു, ഐസ് ഉരുകുന്നതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവവും കാരണം ധ്രുവക്കരടികള്‍ നഗരങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു, ഒന്നിലധികം ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വംശനാശത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികളുടെ അനന്തരഫലമാണ്.

പര്‍വ്വതങ്ങളില്‍ ട്രെക്കിംഗിനോ അല്ലെങ്കില്‍ വനമേഖലകളില്‍ ക്യാമ്പിംഗിനോ പോകുന്നവര്‍ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ശാന്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തന്നു. എന്നാല്‍

അവര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച മാലിന്യങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയെയും അവിടങ്ങളിലെ ജീവികളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവര്‍ ആലോചിക്കുന്നതേ ഇല്ല.

In #forest behave like animals. How would you feel if they too dump their wastes in your home and leave. Think before you throw. pic.twitter.com/LCp6dhyzo5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 23, 2019