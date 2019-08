ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനു സാധ്യതയെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി പാക് മന്ത്രി

ഇസ്ലാമാബാദ് : ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ഒഴിവാക്കിയതിൽ പാകിസ്താന്‍ നടത്തുന്ന പ്രകോപനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനു സാധ്യതയെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി പാക് റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഷെയ്ക് റഷീദ് അഹമ്മദ്. ഒക്ടോബറിലോ അതിനടുത്ത മാസങ്ങളിലോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ പൂര്‍ണതോതിലുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പാക് മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

പാക് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ച്‌ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത്.

Pakistan media: Railways Minister Sheikh Rashid Ahmed has predicted that a full-blow war between Pakistan and India is “likely to occur in October or the following month.” (file pic) pic.twitter.com/rWnvi8xZqE

— ANI (@ANI) August 28, 2019