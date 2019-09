View this post on Instagram

خلال جولتي اليوم في المنطقة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي، حرصت على زيارة الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي … هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية.