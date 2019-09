ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ‘എ’യ്ക്കെതിരായ മത്സരം; മലയാളി താരം സഞ്ജുവിനെ പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ‘എ’യ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ബാറ്റിങ് കാഴ്ച വെച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജുവിനെ പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ശിഖർ ധവാനും ഹർഭജൻ സിംഗുമാണ് സഞ്ജുവിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പുതിയതായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Why not @IamSanjuSamson at number 4 in odi.. with good technique and good head on his shoulders.. well played today anyways against SA A

ALSO READ: വാഹനപിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാകുന്ന നീക്കം; ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറഞ്ഞേക്കും

ഏറെ നാളായി തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നാലാം നമ്പറിൽ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആ റോൾ ഗംഭീരമായി നിർവഹിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ഇരുവരും പറഞ്ഞത്.

‘ഏകദിനത്തിലെ നാലാം നമ്പറിൽ എന്തുകൊണ്ട് സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചു കൂടാ? മികച്ച സാങ്കേതികത്തികവും ഉത്തരവാദിത്തവുമുള്ള ഇന്നിംഗ്സ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയ്ക്കെതിരെ നന്നായി കളിച്ചു’- ഹർഭജൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സഞ്ജുവിനെ നാലാം നമ്പറിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിംഗാണ് ആദ്യം രംഗത്തു വന്നത്.

ALSO READ: നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റില്‍ സസ്യാഹാരം മാത്രമാണോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്; എങ്കില്‍ ഇതൊന്നറിയൂ…

‘നിലവിലെ ഫോമും കഴിവും വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ സഞ്ജുവിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില്‍ പോലും ബാറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വിസ്മയത്തെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ വിക്രമില്‍ ഇടമുണ്ടോ എന്നു ഞാന്‍ സംശയിക്കുകയാണ്’-ഗംഭീര്‍ ഹര്‍ഭജന് മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Yes @harbhajan_singh on current form and his skills this Southern Star, @IamSanjuSamson can bat even on Moon’s South Pole!!! I wonder if they had space on Vikram to carry this marvel of a batsman. Well done Sanju on scoring 91 off 48 balls against South Africa A side. pic.twitter.com/MwTZj6JaWh

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 6, 2019