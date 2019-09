ന്യൂ ഡൽഹി : രാഷ്ട്രപതി ഭവന് സമീപം ഡ്രോൺ പറത്തിയ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരായ അച്ഛനും മകനെയുമാണ് ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സെപ്തംബർ 14നായിരുന്നു സംഭവമെന്നാണ് വിവരം. ഡ്രോൺ പറത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Delhi Police have taken a father-son duo into custody for flying drone near Rashtrapati Bhavan on September 14. Both are United States citizens. Further investigation underway. pic.twitter.com/8RqrjefMgM

