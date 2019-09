ന്യൂഡൽഹി: മകന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും തന്നെ ആക്രമിച്ച യുവാവിന്‍റെ അമ്മയോട് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി ബാബുൽ സുപ്രിയോ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

This is the guy who led the assault in #JadavpurUniversity .. we will find him out and then see what @MamataOfficial does to him in terms of charging him for assault without ANY PROVOCATION whatsoever from our/my side@CPKolkata @BJP4Bengal @ABVPVoice @BJYM pic.twitter.com/RzImVk7r5C

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) September 20, 2019