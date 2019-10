ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഗിബിസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ജപ്പാന് എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ജപ്പാനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ സഹായം ഉടനെത്തുമെന്നും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ജപ്പാനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

I offer condolences on behalf of all Indians on the loss of life caused by super-typhoon #Hagibis in Japan. I wish early recovery from the damage and devastation caused by this natural calamity.

