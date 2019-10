പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ നൃത്തം ചെയ്ത് ഒവൈസി; വീഡിയോ കാണാം

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദ് എംപിയും എഐഎംഐഎം നേതാവുമായ അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി. വ്യാഴാഴ്ച ഔറംഗബാദിലെ റാലിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

പൈഠാന്‍ ഗേറ്റിലെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം വേദിയില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ പടിക്കെട്ടില്‍ നിന്നാണ് ഒവൈസി ചുവടുവെച്ചത്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

Maharashtra: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi performs a dance step after the end of his rally at Paithan Gate in Aurangabad. (17.10.2019) pic.twitter.com/AldOABp2yd

— ANI (@ANI) October 18, 2019