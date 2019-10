ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി ഇന്ത്യ

ശ്രീനഗർ : ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കി ഇന്ത്യ. പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി. കശ്മീരിലെ തങ് ധാർ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കരസേന വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Indian Army has launched attacks on terrorist camps situated inside Pakistan occupied Kashmir (PoK) opposite the Tangdhar sector. This is in retaliation to the support provided by Pakistan Army to push terrorists into Indian territory. pic.twitter.com/yCJaBV1NXk

— ANI (@ANI) October 20, 2019