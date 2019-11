ഐഎസ്എൽ; ആദ്യ ജയത്തിനായി ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും

ജംഷെഡ്പൂർ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ബെംഗളൂരു എഫ് സി ജംഷെഡ്പൂർ പോരാട്ടം. വൈകിട്ട് 07:30നു ജെആർഡി ടാറ്റ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി സീസണിലെ ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് മൂന്നാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

