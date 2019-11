രാ​ജ്കോ​ട്ട്: രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിങ് മികവില്‍ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രായ ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്‍റി-20​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യ്ക്ക് എ​ട്ടു വി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ജ​യം. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഉ​യ​ര്‍​ത്തി​യ 154 വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം ഇ​ന്ത്യ 15.4 ഓ​വ​റി​ല്‍ ര​ണ്ടു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. 43 പന്തില്‍ 85 റണ്‍സ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ്മയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയം അനായാസമാക്കിയത്. ആറ് ഫോറും ആറ് സിക്സും രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ ബാറ്റില്‍ നിന്നും പിറന്നു. ധവാന്‍ 27 പന്തില്‍ നിന്നും 31 റണ്‍സ് നേടി പുറത്തായി. ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍​ന്ന കെ.​എ​ല്‍. രാ​ഹു​ലും ശ്രേ​യ്യ​സ് അ​യ്യ​റും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ച്ച​യു​ണ്ടാ​കാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​ജ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു. അ​യ്യ​ര്‍ 13 പ​ന്തി​ല്‍ 24 റ​ണ്‍​സും രാ​ഹു​ല്‍ 11 പ​ന്തി​ല്‍ എ​ട്ടു റ​ണ്‍​സും നേ​ടി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നാ​യി അമി​നു​ള്‍ ര​ണ്ടു വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. നേ​ര​ത്തെ, ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ല്‍ ആ​റു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ 153 റ​ണ്‍​സാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

Read also: ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്‍റി-20​യി​ല്‍ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ത്യ; സഞ്ജു ഇത്തവണയും ടീമിൽ ഇല്ല

It was a HITMAN show in Rajkot as #TeamIndia win by 8 wickets in the 2nd T20I and level the three match series 1-1.#INDvBAN pic.twitter.com/iKqnflKpFp

— BCCI (@BCCI) November 7, 2019