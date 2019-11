മുന്നൂറിലേറെ യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന വിമാനത്തിന് ആകാശത്ത് വെച്ച് തീപിടിച്ചു

ലോസ് ആഞ്ചല്‍സ്: ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം വിമാനത്തിന്റെ എന്‍ജിന് ആകാശത്ത് വച്ച്‌ തീപിടിച്ചു. ലോസ് ആഞ്ചല്‍സില്‍ നിന്ന് ഫിലിപ്പീന്‍സിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ബോയിംഗ് 777 വിമാനത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടനെ വിമാനം ലോസ് ആഞ്ചല്‍സ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി. ഫിലിപ്പീന്‍സിന്റേതാണ് വിമാനം. വലത്തേ എന്‍ജിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീപിടിക്കുമ്പോള്‍ 342 യാത്രക്കാരും 18 ക്രൂ അംഗങ്ങളും വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അപകടം കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

A Boeing 777 bound for Manila suffered an apparent engine failure shortly after takeoff and made an emergency landing in Los Angeles, the FAA said pic.twitter.com/pGeo3l1gbA

— Reuters (@Reuters) November 22, 2019