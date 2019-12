ദുബായിൽ വൻ തീപിടിത്തം

ദുബായ് : കെട്ടിടത്തില്‍ വൻ തീപിടുത്തം. അല്‍ ഖൂസ് 4 ഏരിയയിൽ പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

A fire broke out in a building near #AlQuoz 4 in #Dubai.https://t.co/BEOxr85yKm pic.twitter.com/hrekCg2KaG

— Khaleej Times (@khaleejtimes) December 4, 2019