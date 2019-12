ന്യൂയോർക്ക് : അമേരിക്കരയുടെ നാവികസേന കേന്ദ്രമായ പേൾ ഹാർബറിൽ വെടിവയ്‌പ്പ്. രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചക്ക് 2.30-ഓടെയാണ് ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ സൈനികേതര ജീവനക്കാ‌രാണ് മരിച്ചത്. വെ​ടി വ​യ്പി​നു​ശേ​ഷം അ​ക്ര​മി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. പ​രി​ക്കേ​റ്റയാളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. യു​എ​സ് നാ​വി​ക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor

Indian Air Force: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria & his team were present at the time of shooting incident at Joint Base Pearl Harbor Hickam, the US Navy and Air Force Base, in Hawai, USA. All IAF personnel, including the chief are safe and unaffected by the incident. pic.twitter.com/D6qkXDsPxU

— ANI (@ANI) December 5, 2019