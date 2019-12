ഐഎസ്എൽ : തകർപ്പൻ പോരിനൊരുങ്ങി നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ , എതിരാളി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

ഗുവാഹത്തി : തകർപ്പൻ പോരിനൊരുങ്ങി നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ബെംഗളൂരു എഫ് സി. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 6ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ ഇന്ദിരഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽ 13 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബെംഗളൂരു. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എടികെയെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ 10 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്.

